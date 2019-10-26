Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе и поспорил с представителями местных добровольческих отрядов, следует из видеозаписей, которые опубликовал telegram-канал «Последний блокпост #Нет капитуляции».

Как пишет УНИАН, это один из telegram-каналов Национального корпуса. У президента и одного из бойцов возник спор из-за необходимости разведения войск, а также из-за прошедших на Украине протестных акций.

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