Политика , 26 окт, 16:32
0
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе и поспорил с представителями местных добровольческих отрядов, следует из видеозаписей, которые опубликовал telegram-канал «Последний блокпост #Нет капитуляции».
Как пишет УНИАН, это один из telegram-каналов Национального корпуса. У президента и одного из бойцов возник спор из-за необходимости разведения войск, а также из-за прошедших на Украине протестных акций.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.