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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Убитых в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата похоронили. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О том, что похороны Эльджаркиевых состоялись 4 ноября в городе Назрань РБК также сообщил бывший оперуполномоченный ЦПЭ Ингушетии Руслан Нальгиев. «Да, похороны были сегодня, на кладбище в Назрани. Планирую завтра заехать туда, попрощаться», — сказал он в разговоре с РБК. Он отметил, что убийство Ибрагима Эльджаркиева — большая потеря для республики. «Я очень надеюсь, что в ближайшее время преступники будут найдены и понесут свое наказание как полагается», — добавил Нальгиев.

Материал дополняется

Теги: Центр по борьбе с экстремизмом, похороны, новости РБК
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