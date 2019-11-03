Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК окажут содействие в расследовании дела по поручению Бастрыкина.

Двойное убийство произошло на юго-западе Москвы вечером 2 ноября. Неизвестный застрелил Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Нападавшему удалось скрыться. Следственный комитет по Москве завел дело по ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц».