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В СК сообщили о действиях воспитательниц в момент нападения на садик

Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались остановить напавшего нетрезвого мужчину, который убил мальчика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, ранее появившаяся информация, что две воспитательницы пили чай в момент нападения, не соответствует действительности.

«Сейчас проверяем информацию о том, что они пытались остановить злоумышленника — а как пока не разглашается», — говорится в сообщении. Также в СК добавили, что в момент нападения сотрудницы находились в группе. После происшествия кем-то была нажата тревожная кнопка, на вызов приехали сотрудники полиции и Росгвардии, которые вместе с очевидцами задержали нападавшего.

«Пока в интересах следствия более подробная информация не разглашается. Остальные детали сейчас выясняются, идет сбор доказательств», — сказали в СК.

Общество
Криминалисты из Москвы поедут расследовать убийство в детсад Нарьян-Мара

Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева заявила РБК, что обладает информацией, пытались ли воспитательницы помешать подозреваемому в убийстве. Случившееся она связала с человеческим фактором. «Мне кажется, что здесь человеческий фактор сыграл. Охранник же не отрицает, что подумал, что это просто родитель пришел. То есть какой-то сверки родительских данных — ее нет», — пояснила она.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский в разговоре с РБК допустил, что, «может быть, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу большего обеспечения безопасности». Он назвал системной проблемой ситуацию, когда конкурсы на охрану выигрывают частные организации, формально имеющие все допуски, но халатно относящиеся к своей работе.

Общество
Криминалисты из Москвы поедут расследовать убийство в детсад Нарьян-Мара

Убийство шестилетнего мальчика произошло в детском саду Нарьян-Мара 31 октября во время тихого часа. Нападавший — 36-летний местный житель — нанес ребенку смертельное ранение ножом. Его заключили под стражу. Он рассказал, что совершил преступление из-за прочитанного в книге заклинания о вечной жизни.

Известно, что мужчина ранее проходил лечение у нарколога и страдал алкоголизмом. СК возбудил уголовные дело против подозреваемого, сотрудников образовательного учреждения и частного охранного предприятия.

Теги: Нарьян-Мар, убийство, детский сад, СК, новости РБК
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