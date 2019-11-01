В СК сообщили о действиях воспитательниц в момент нападения на садик

В СК сообщили о действиях воспитательниц в момент нападения на садик

Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались остановить напавшего нетрезвого мужчину, который убил мальчика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, ранее появившаяся информация, что две воспитательницы пили чай в момент нападения, не соответствует действительности.

«Сейчас проверяем информацию о том, что они пытались остановить злоумышленника — а как пока не разглашается», — говорится в сообщении. Также в СК добавили, что в момент нападения сотрудницы находились в группе. После происшествия кем-то была нажата тревожная кнопка, на вызов приехали сотрудники полиции и Росгвардии, которые вместе с очевидцами задержали нападавшего.

«Пока в интересах следствия более подробная информация не разглашается. Остальные детали сейчас выясняются, идет сбор доказательств», — сказали в СК.