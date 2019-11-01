Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

США ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний в апреле 2018 года. Вместе с бизнесменом под ограничения попали связанные с ним «Базовый элемент», «Русские машины», группа ГАЗ, En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Санкции предусматривали запрет гражданам США вести любой бизнес с этими компаниями, а также заморозку всех их активов на территории страны.

Санкции против группы ГАЗ неоднократно откладывали.

В январе американский Минфин вывел из-под санкций En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Ведомство потребовало от Дерипаски сократить его долю в холдинговой структуре En+ так, чтобы предприниматель не мог осуществлять над ними контроль. Дерипаска согласился на это условие и снизил долю в En+c 70 до 44,95%. Сейчас российский бизнесмен и прочие его компании остаются в черном списке США. В отношении группы ГАЗ до 8 ноября действовала отсрочка от вступления санкций в полную силу.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд против американского Минфина. Бизнесмен заявлял, что санкции, под действие которых подпали он и его компании, были несправедливыми и также причинили значительный ущерб его финансовому состоянию и репутации. Позже Дерипаска направил иск по месту прописки в Арбитражный суд Краснодарского края против ряда западных СМИ. Его представитель объяснял иск тем, что статьи этих изданий использовал американский Минфин для обоснования санкций против бизнесмена. Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем зарубежным изданиям.