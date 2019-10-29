Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ

Суд в Краснодарском крае взялся за иск Олега Дерипаски к трем западным газетам, потому что из-за их публикаций вред репутации бизнесмена наступил в России. The Telegraph, The Times и The Nation обязали удалить статьи

Олег Дерипаска (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал полный текст решения об удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.

В документе, в частности, объясняется, почему суд счел себя полномочным рассмотреть иск россиянина к западным изданиям в соответствии с нормами российского законодательства.

«Суд находит обоснованным довод истца о том, что вред для его деловой репутации наступил в Российской Федерации. Деловая репутация, являясь неимущественным благом, неразрывно связана с личностью истца. Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации. С учетом изложенного, к настоящему спору подлежит применению материальное право Российской Федерации», — говорится в документе.

Изложенные в публикациях западных СМИ сведения суд счел порочащими, так как они являются «утверждениями о нарушениях истцом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности».