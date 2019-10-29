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Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ
Суд в Краснодарском крае взялся за иск Олега Дерипаски к трем западным газетам, потому что из-за их публикаций вред репутации бизнесмена наступил в России. The Telegraph, The Times и The Nation обязали удалить статьи
Олег Дерипаска (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал полный текст решения об удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.

В документе, в частности, объясняется, почему суд счел себя полномочным рассмотреть иск россиянина к западным изданиям в соответствии с нормами российского законодательства.

«Суд находит обоснованным довод истца о том, что вред для его деловой репутации наступил в Российской Федерации. Деловая репутация, являясь неимущественным благом, неразрывно связана с личностью истца. Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации. С учетом изложенного, к настоящему спору подлежит применению материальное право Российской Федерации», — говорится в документе.

Изложенные в публикациях западных СМИ сведения суд счел порочащими, так как они являются «утверждениями о нарушениях истцом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности».

Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

При этом данные утверждения, согласно выводам суда, не соответствуют действительности. Так, например, в опубликованной The Telegraph статье «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» Дерипаска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ.

«В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец привлекался к уголовной ответственности. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Следовательно, оспариваемые сведения являются порочащими и не соответствуют действительности», — отмечает суд.

Схожим образом суд объяснил признание недостоверными и порочащими утверждения, изложенные в статьях The Times («Миллиардер, «связанный с мафией, шпионил за конкурентами») и The Nation («Кремлевские связи Маккейна»). Кроме того, суд учел показания допрошенного в качестве свидетеля Адольфа Зальцмана, который заявил, что, вопреки утверждениям из статьи The Nation, покупка Дерипаской алюминиевого завода в Черногории была произведена не по поручению президента России Владимира Путина и не имела политической мотивации.

«С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что оспариваемые сведения являются недостоверными и порочащими, подлежащими опровержению изданием The Nation», — отмечается в решении суда.

По итогам разбирательства суд решил признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Олега Дерипаски ряд утверждений, изложенных в статьях The Telegraph, The Times и The Nation, обязать СМИ удалить их из размещенных в интернете публикаций и опровергнуть.

Кроме того, суд постановил взыскать с The Telegraph, The Times и The Nation в пользу Дерипаски 54 тыс. руб. в счет компенсации уплаченной им пошлины.

Общество
Представитель Дерипаски ответил на решение суда по иску к западным СМИ

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски 25 октября назвал публикации The Telegraph, The Times и The Nation «образцовым примером безответственной журналистики». Представитель Дерипаски отметил, что победа в суде является важным шагом в иске против Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

В свою очередь, адвокат бизнесмена Алексей Мельников говорил, что решение суда «будет обязательно использовано при рассмотрении в США дела о необоснованности и незаконности санкций против Олега Дерипаски».

Санкции в отношении Дерипаски были введены США в апреле 2018 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска
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Суд обязал западные СМИ выплатить пошлину в пользу Дерипаски
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Представитель Дерипаски ответил на решение суда по иску к западным СМИ
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
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