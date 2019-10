Суд обязал западные СМИ выплатить пошлину в пользу Дерипаски

Британские издания The Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation должны возместить бизнесмену Олегу Дерипаске расходы на госпошлину по делу о защите деловой репутации, говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края. Сумма, которую должны выплатить западные СМИ, составляет 54 тыс. руб.

Российский бизнесмен подал иск к западным СМИ в сентябре. Их публикации повлияли на решение Минфина США ввести санкции против Дерипаски, сообщил его представитель. По его словам, в материалах использовались неподтвержденные слухи и обвинения.



25 октября суд удовлетворил иск Дерипаски к западным СМИ. Защита бизнесмена потребовала признать публикации недостоверными и удалить их, а также опровергнуть ранее опубликованную информацию, порочащую репутацию Дерипаски. Представители изданий на судебное заседание не явились.