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Суд обязал западные СМИ выплатить пошлину в пользу Дерипаски

Британские издания The Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation должны возместить бизнесмену Олегу Дерипаске расходы на госпошлину по делу о защите деловой репутации, говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края. Сумма, которую должны выплатить западные СМИ, составляет 54 тыс. руб.

Российский бизнесмен подал иск к западным СМИ в сентябре. Их публикации повлияли на решение Минфина США ввести санкции против Дерипаски, сообщил его представитель. По его словам, в материалах использовались неподтвержденные слухи и обвинения.

25 октября суд удовлетворил иск Дерипаски к западным СМИ. Защита бизнесмена потребовала признать публикации недостоверными и удалить их, а также опровергнуть ранее опубликованную информацию, порочащую репутацию Дерипаски. Представители изданий на судебное заседание не явились.

Теги: Олег Дерипаска, санкции, Times, Telegraph
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