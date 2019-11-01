СК сообщил о розыске четверых участников перестрелки в Ростовской области

Правоохранительные органы разыскивают четверых предполагаемых участников перестрелки на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. Об этом РБК заявили в пресс-службе СУ СК по региону.

Перестрелка на хуторе произошла 22 октября. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое были ранены. Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

К стрельбе привел конфликт между двумя чеченскими семьями, которые вели судебные тяжбы из-за участка для выпаса скота. Представители семей приехали, чтобы поговорить, и привезли с собой родственников и знакомых. В ходе диалога возникла ссора, после чего участники конфликта открыли огонь друг по другу. По имеющимся данным, стрельба велась из охотничьего оружия.

Выжившие участники перестрелки пустились в бега, их объявили в розыск. 23 октября сотрудники Следственного комитета и Росгвардии задержали одного из подозреваемых в убийстве. Его имя не раскрывается, известно, что задержанному 39 лет.