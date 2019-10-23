Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу. СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). По данным МВД, местные жители поспорили из-за участка для выпаса скота и несколько раз выстрелили друг в друга. Как сообщил представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, причиной инцидента стал бытовой конфликт: по его данным, «инвестор и производитель» долгое время судились друг с другом.