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Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Имя задержанного не раскрывается. Полиция продолжает розыск других причастных к преступлению, совершенному на хуторе Чернозубов

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону.

Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает. В ведомстве отметили также, что продолжают розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.

«На территории [Орловского] района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Общество
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Накануне вечером на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка, в которой погибли пятеро и получили ранения еще два человек. По предварительным данным, драка, переросшая в перестрелку, произошла на фоне бытового конфликта, которому предшествовала судебная тяжба. СМИ сообщали, что всего в конфликте принимали участие 14 человек.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: убийство, подозреваемый
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