В Грозном задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области

В Грозном задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области

В Грозном сотрудники уголовного розыска полиции задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области, в ходе которой погибли пять человек. Им оказался мужчина 1974 года рождения, который зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области, сообщает МВД по Чеченской республике.

Задержанный находился в федеральном розыске. Его уже опросили следователи из Чечни и передали коллегам из Ростовской области.

Вечером 22 октября на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка, в результате которой пять человек погибли, еще два получили ранения. По данным полиции, причиной столкновения стал конфликт из-за участка для выпаса скота.

Как сообщил представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области, перестрелке предшествовал конфликт двух чеченцев, связанный с судебным разбирательством. Ранее представители Следственного комитета и Росгвардии задержали еще одного подозреваемого в убийстве пяти человек.

