Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Из-за участка для выпаса скота на хуторе в Ростовской области завязалась перестрелка. Возбуждено уголовное дело

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что между местными жителями возник конфликт из-за участка для выпаса скота», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, в перестрелке использовалось охотничье оружие.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, они выясняют личности всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 105 (убийство).