Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Трап врезался в пассажирский самолет в Шереметьево Общество, 18:34 Дворкович назвал три условия для развития искусственного интеллекта Технологии и медиа, 18:28 Новый способ кражи криптовалюты: хакеры начали взламывать SIM-карты Крипто, 18:26 Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре Общество, 18:20 СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Общество, 18:13 Надзор нечаянно нагрянет: как изменится жизнь торговых центров Pro, 18:09 Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области Общество, 18:00 Не только центр: где живут московские экспаты РБК и Элитная недвижимость, 17:56 На обоих московских дерби 14-го тура чемпионата России будет работать VAR Спорт, 17:54 Акимов назвал проблему кадров основной на пути к цифровому государству Технологии и медиа, 17:44 В Минобороны опровергли данные о бросавших в Вечный огонь шелуху военных Общество, 17:43 «Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА Спорт, 17:39 Неделя до первого снега: как проверить машину к зиме РБК и Dunlop, 17:35 В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Экономика, 17:28
Общество ,  
0 
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Из-за участка для выпаса скота на хуторе в Ростовской области завязалась перестрелка. Возбуждено уголовное дело

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что между местными жителями возник конфликт из-за участка для выпаса скота», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, в перестрелке использовалось охотничье оружие.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, они выясняют личности всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 105 (убийство).

По данным Baza, конфликт произошел из-за того, что одна семья пыталась помешать другой приобрести земельный участок, после перестрелки в розыск объявили два автомобиля. РЕН ТВ пишет, что семьи конфликтовали из-за участка для выпаса скота — представитель одной из сторон еще в 2010 году пытался оспорить выделение земель через суд, тяжбы продолжаются до сих пор.

Материал дополняется.

Авторы: Константин Нагаев, Александра Юшкявичюте
Теги: перестрелка, Ростовская область
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
В Ингушетии сотрудник ФСИН получил ранение в перестрелке с коллегой
Общество
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter