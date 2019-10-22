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Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области

Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главы Чеченской Республики в Ростовской области Имрана Исраилова.

«Это чеченцы, два хозяйствующих субъекта — инвестор и производитель», — заявил Исраилов, отметив, что до этого стороны вели длительные судебные тяжбы. По словам представителя Чечни в области, ранее никто не замечал «очевидного конфликта» между сторонами, способного спровоцировать подобное развитие событий.

Исраилов отметил, что родственники, земляки или диаспора могли бы повлиять на развитие конфликта между мужчинами, однако «ничего не предвещало».

22 октября на хуторе Чернозубов произошла перестрелка. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое получили ранения. По данным регионального главка МВД, причиной перестрелки стал конфликт между местными жителями из-за участка для выпаса скота. Во время ссоры мужчины несколько раз выстрелили друг в друга из огнестрельного оружия. После перестрелки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

Теги: перестрелка, Ростовская область
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