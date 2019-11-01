Губернатор напомнил об инструкциях в связи с убийством ребенка в детсаду

Губернатор напомнил об инструкциях в связи с убийством ребенка в детсаду

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил РБК, что происшествия, подобные убийству мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, происходят из-за равнодушия к своим обязанностям.

«Я сейчас был на месте этой трагедии. Возложил цветы, поговорили с персоналом детского сада. Самое главное, мы должны все понять, что многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия», — сказал он. По словам чиновника, случившегося удалось бы избежать, если бы все выполняли свои обязанности по инструкции.

«Вот если бы все выполняли свои обязанности так, как предписано по инструкции, всем не казалось бы, что все слишком благополучные и нам ничего не угрожает, возможно, нам бы удалось избежать этой трагедии, потому что она бессмысленная, абсолютно непрогнозируемая», — отметил Цыбульский.

По мнению губернатора, список тех, кто понесет ответственность за произошедшее, может расшириться. Он сообщил, что все праздничные мероприятия, запланированные в городе по случаю Дня народного единства, будут отменены.