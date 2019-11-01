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Губернатор напомнил об инструкциях в связи с убийством ребенка в детсаду

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил РБК, что происшествия, подобные убийству мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, происходят из-за равнодушия к своим обязанностям.

«Я сейчас был на месте этой трагедии. Возложил цветы, поговорили с персоналом детского сада. Самое главное, мы должны все понять, что многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия», — сказал он. По словам чиновника, случившегося удалось бы избежать, если бы все выполняли свои обязанности по инструкции.

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«Вот если бы все выполняли свои обязанности так, как предписано по инструкции, всем не казалось бы, что все слишком благополучные и нам ничего не угрожает, возможно, нам бы удалось избежать этой трагедии, потому что она бессмысленная, абсолютно непрогнозируемая», — отметил Цыбульский.

По мнению губернатора, список тех, кто понесет ответственность за произошедшее, может расшириться. Он сообщил, что все праздничные мероприятия, запланированные в городе по случаю Дня народного единства, будут отменены.

«С семьей работают психологи, все расходы по похоронам и по всем мероприятиям мы, конечно, берем на себя. Сейчас будет продолжаться работать с семьей», — отметил Цыбульский.

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31 октября пьяный мужчина проник в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре с ножом во время тихого часа и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику. Мужчину задержали на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель, который состоял на учете у нарколога. По его словам, он убил мальчика из-за заклинания из книжки. Суд арестовал подозреваемого.

В связи с произошедшим был задержан охранник детского сада, сотрудник ОП «Святогоръ». По данным следствия, он пропустил подозреваемого в детский сад дистанционно, когда тот позвонил в домофон. Охранник думал, что мужчина является отцом одного из детей.

Теги: детский сад, дети, убийство, Нарьян-Мар, новости РБК
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