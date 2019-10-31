В Ненецком автономном округе после убийства ребенка проверят все детсады

В Ненецком автономном округе после убийства ребенка проверят все детсады

Фото: СК РФ

В Ненецком автономном округе проведут проверку всех образовательных учреждений на соответствие нормам безопасности после убийства мальчика в детском саду Нарьян-Мара, заявила РБК уполномоченный по правам ребенка в округе Галина Гуляева.

Ранее губернатор НАО Александр Цыбульский также рассказал РБК, что отдал поручение проконтролировать соблюдение норм безопасности во всех детских учреждениях округа. Это подтвердила его заместитель Наталия Сидорова. По ее словам, проверки детсадов сегодня и завтра проведет Росгвардия.

Видео: Следственный комитет РФ

Кроме того, она сообщила, что все образовательные учреждения переведены в режим повышенной безопасности.

31 октября нетрезвый мужчина смог проникнуть в детский сад Нарьян-Мара с ножом и убить там шестилетнего мальчика.