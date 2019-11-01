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Forbes отреагировал на «митинг» у редакции

Состоявшийся у здания редакции «Forbes Россия» «митинг» продлился около десяти минут. Об этом сообщил РБК директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

По его словам, возле редакции собрались несколько десятков «бабушек и дедушек», которые «развернули плакаты и прокричали несколько лозунгов». Озман сообщил, что не услышал, что кричали собравшиеся перед редакцией. Он также уточнил, что действия участников «митинга» координировал человек с камерой, указывавший людям, куда им следует встать.

По словам Озмана, сразу после того, как он увидел собравшихся перед зданием людей, он спустился вниз, чтобы пообщаться с ними, однако никто не стал отвечать на его вопросы. Вскоре группа поспешно собралась и уехала.

«Видимо, у той компании, о которой мы писали и которая сейчас выступает против нас, закончились инфоповоды», — отметил он.

Ранее сотрудники издания в своих личных аккаунтах в соцсетях сообщили, что во дворе издания собрались несколько десятков людей с плакатами. Видео оказалось в распоряжении РБК.

В октябре телеканал РЕН ТВ сообщил об обысках в редакции издания. Эти сведения опровергли издатель российского Forbes Эльмар Муртазаев и директор по связям с общественностью Дмитрий Озман. По словам Озмана, информация об обысках была частью «пиар-кампании», которая началась после вышедшего в Forbes материала о группе «Сафмар».

В опубликованной 11 октября статье Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым (главным акционером «Сафмара»), его семьей и племянником Микаилом Шишхановым, составляет около 1 трлн руб. (около $15 млрд). Сведения о том, что общая финансовая нагрузка бизнеса Гуцериева составляет 1,025 трлн руб., как передавал Reuters, также содержалась в презентации, подготовленной банком непрофильных активов «Траст».

В «Сафмаре» статью назвали «откровенной ложью». Позже издатель Forbes «АС РУС МЕДИА» подал в суд на «Сафмар» с требованием признать эти утверждения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию издания.

Теги: Forbes, редакция
Материалы по теме
Forbes опроверг сообщения об обысках в редакции
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