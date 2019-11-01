Forbes отреагировал на «митинг» у редакции

Состоявшийся у здания редакции «Forbes Россия» «митинг» продлился около десяти минут. Об этом сообщил РБК директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

По его словам, возле редакции собрались несколько десятков «бабушек и дедушек», которые «развернули плакаты и прокричали несколько лозунгов». Озман сообщил, что не услышал, что кричали собравшиеся перед редакцией. Он также уточнил, что действия участников «митинга» координировал человек с камерой, указывавший людям, куда им следует встать.

По словам Озмана, сразу после того, как он увидел собравшихся перед зданием людей, он спустился вниз, чтобы пообщаться с ними, однако никто не стал отвечать на его вопросы. Вскоре группа поспешно собралась и уехала.

«Видимо, у той компании, о которой мы писали и которая сейчас выступает против нас, закончились инфоповоды», — отметил он.