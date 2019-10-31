Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб.

Структуры Михаила Гуцериева ведут переговоры о выкупе у «Траста» доли в «А101», «Русснефти» и «Славкалии», пишет Reuters. Менеджмент «Траста» предлагает урегулировать долг, возникший из-за санации Бинбанка, а не взыскивать его

В результате соглашения с миллиардером Михаилом Гуцериевым банк непрофильных активов «Траст» может получить 136 млрд руб. в течение пяти лет. По условиям сделки в обмен на это «Траст» с сентября 2024 года может отказаться от претензий к Гуцериеву и другим участникам соглашения: брату Гуцериева Саиту-Саламу и его представителям в органах управления группы «Сафмар». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на презентацию, подготовленную в середине сентября «Трастом», подлинность которой агентству подтвердили источники в «Трасте» и банке «Открытие».

Какую компенсацию получил «Траст» «Трастом» владеет Центральный банк, на его базе создан банк непрофильных активов, куда попали все подобные активы из трех санированных частных банков — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Требования «Траста» к Гуцериеву связаны с санацией Бинбанка: у Гуцериева в кредитной организации был миноритарный пакет, а основным собственником был его племянник Микаил Шишханов. ЦБ забрал банк на санацию в сентябре 2017 года. В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники завели на баланс Рост-банка (его «дочки») свои активы: Шишханов передал 49% акций девелоперов «А101» и «Интеко», Гуцериев — 25% привилегированных акций «Русснефти». Позднее выяснилось, что у «Траста» оказалось еще и 25% акций «Славкалия». Собственники «Траста» и бывшие собственники Бинбанка не сошлись в оценке переданных в санированный банк активов.

Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленные на спасение Бинбанка, отмечает агентство.

Сейчас «Сафмар» ведет с «Трастом» переговоры по возврату средств. Как писал РБК, один из элементов планируемой сделки — выкуп Гуцериевым у «Траста» 49% девелопера «А101» (сам Гуцериев сейчас владеет 51% девелоперской компании). Сделка также подразумевает улучшение условий по акциям «Русснефти», говорил один из источников РБК. Reuters пишет, что если сделка состоится, Гуцериев и «Сафмар» выкупят 49% акций А101, пакет акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые Инвестиции», а также облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста».

«Траст» отказался от комментариев, РБК направил запрос в «Сафмар».