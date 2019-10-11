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Forbes насчитал у семьи банкира Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг Гуцериевых составляет 1% от активов всей банковской системы, подсчитал Forbes. Впрочем, источник издания, близкий к ЦБ, и опрошенный эксперт говорят, что сумма задолженности «никого не пугает»
Михаил Гуцериев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

По данным собеседников журнала, такая цифра получилась в результате подсчета банка плохих активов («Траст). Получившиеся данные совпадают с доступной публичной информацией, уточняет Forbes. В частности, в начале октября Reuters со ссылкой на источники писал, что «Траст» и Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб., причем один из источников агентства оценивал общий долг структур бизнесмена перед «Трастом» в 320 млрд руб.

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Кроме того, $5 млрд семья Гуцериева должна Сбербанку (около 325 млрд руб.). Так, принадлежащий «Сафмару» Гуцериева Афипский НПЗ должен банку более 170 млрд руб., а в начале октября Сбербанк предоставил заводу кредит на $1 млрд. Источник Forbes в окружении банкира говорит, что Гуцериев не признает за собой долг Афипского НПЗ.

Структуры бизнесмена также выплачивают деньги еще нескольким банкам, но там размеры кредитов не превышают 10 млрд руб. в каждом, уточняет Forbes. Общий объем долга журнал оценивает в 1% от активов всей банковской системы.

Близкий к Сбербанку источник Forbes утверждает, что Гуцериев не раскрывает сумму связанных с его семьей долгов даже крупнейшим кредиторам. Впрочем, близкий к ЦБ собеседник журнала говорит, что сумма долга «никого не пугает»: все кредиты зарезервированы, а у Гуцериева — работающие активы.

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«Сам по себе долг в 1 трлн руб. ничего не говорит. Надо понимать, каким структурам эти кредиты выданы, генерят ли они денежный поток, чтобы его обслуживать, какие залоги предоставлены и какова их стоимость», — пояснил журналу старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов.

Согласно подсчетам Forbes, клан Гуцериевых пятый год подряд удерживает первое место в списке богатейших семей России с совокупным состоянием в $25,3 млрд.

Автор: Артём Губенко
Теги: Михаил Гуцериев, «Траст», долги
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