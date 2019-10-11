Forbes насчитал у семьи банкира Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг Гуцериевых составляет 1% от активов всей банковской системы, подсчитал Forbes. Впрочем, источник издания, близкий к ЦБ, и опрошенный эксперт говорят, что сумма задолженности «никого не пугает»

Михаил Гуцериев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

По данным собеседников журнала, такая цифра получилась в результате подсчета банка плохих активов («Траст). Получившиеся данные совпадают с доступной публичной информацией, уточняет Forbes. В частности, в начале октября Reuters со ссылкой на источники писал, что «Траст» и Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб., причем один из источников агентства оценивал общий долг структур бизнесмена перед «Трастом» в 320 млрд руб.

Кроме того, $5 млрд семья Гуцериева должна Сбербанку (около 325 млрд руб.). Так, принадлежащий «Сафмару» Гуцериева Афипский НПЗ должен банку более 170 млрд руб., а в начале октября Сбербанк предоставил заводу кредит на $1 млрд. Источник Forbes в окружении банкира говорит, что Гуцериев не признает за собой долг Афипского НПЗ.

Структуры бизнесмена также выплачивают деньги еще нескольким банкам, но там размеры кредитов не превышают 10 млрд руб. в каждом, уточняет Forbes. Общий объем долга журнал оценивает в 1% от активов всей банковской системы.