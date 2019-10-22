Издатель Forbes подал в суд на группу «Сафмар» Гуцериева

Издающая журнал Forbes в России «АС РУС МЕДИА» подала в Арбитражный суд Москвы иск к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Авторы заявления требуют признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Forbes Россия» сведения из официального сообщения группы от 11 октября.

Речь в заявлении идет о статье Forbes. «Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова. В материале журнал со ссылкой на источники писал, что «Траст» подсчитал общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, перед банками, и нашел, что они должны банкам примерно 1 трлн руб., или $15 млрд. Forbes указывал, что данные подтверждаются сведениями из открытых источников.

Издатель «Forbes Россия» требует от «Сафмар» удалить эти сведения и разместить текст опровержения. В сообщении также говорится, что группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии к этой статье, однако пресс-служба компании отказалась.

Представитель группы «Сафмар» на запрос корреспондента РБК ответил, что не будет давать комментарии до получения иска.

В «Сафмар» статью Forbes ранее назвали «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Группа также обвинила нескольких сотрудников «АС РУС МЕДИА» в нарушении «основополагающих принципов объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности» в «угоду заказчикам», а также заявила, что оставляет за собой право подать в суд иск о защите деловой репутации. Сумму долга 1 трлн руб. там назвали «безумной».