Forbes опроверг сообщения об обысках в редакции

Издатель российского Forbes Эльмар Муртазаев опроверг РБК информацию об обысках в офисе Forbes (о них сообщил телеканал РЕН ТВ). С опровержением также выступил директор по связям с общественностью «Forbes Россия» Дмитрий Озман.

По словам Озмана, подобные сообщения являются частью «пиар-кампании, которая началась после вышедшего в Forbes материала о группе «Сафмар». Он также добавил, что издание фиксирует все недостоверные и порочащие Forbes публикации. «Мы не исключаем, что в будущем будут судебные иски с финансовыми последствиями», — заявил он.

РБК направил запрос представителю группы «Сафмар».

Сообщивший об обысках в Forbes РЕН ТВ утверждает, что они проводятся из-за уголовного дела, в котором фигурирует владелец издания Магомед Мусаев.

В статье, вышедшей 11 октября, Forbes со ссылкой на два источника писал, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева (главного акционера «Сафмара»), составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд). В «Сафмар» статью Forbes в ответ назвали «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Издатель Forbes, «АС РУС МЕДИА», после этого подал в суд на «Сафмар», потребовав признать эти заявления не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Forbes Россия».