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«Сафмар» Гуцериева заявила об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн
В группе «Сафмар» Михаила Гуцериева материал Forbes назвали образцом коррумпированной журналистики. В издании сообщили, что заявление группы изучают юристы

Группа «Сафмар» заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к журналу Forbes из-за статьи, в которой говорится о том, что «совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей». В заявлении «Сафмар», поступившем в РБК, материал охарактеризован как «откровенная ложь и дискредитация группы», а также как «образчик коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики».

Сумму долга в триллион рублей там назвали «безумной».

В «Сафмар» сочли несоответствующими приведенные в статье цифры и назвали «притянутым за уши» объединение обязательств группы и Шишханова.

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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

«Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа «Сафмар», ни ее основной владелец Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост-Банка, любым другим обязательствам их экс-акционера М. Шишханова и бывших топ-менеджеров банков», — говорится в заявлении.

Также в «Сафмар» назвали «плодом воображения» информацию о задолженности группы в размере 170 млрд руб., «якобы возникшей после приобретения Афипского НПЗ». «В реальности это все обязательства бывших акционеров — компаний «Новый поток» и «Нефтегазиндустрия», — заявили в группе.

Комментируя заявление «Сафмар», первый заместитель главного редактора Forbes Елена Тофанюк (ее имя упомянуто среди соавторов материала) в своем Facebook написала, что «юристы его изучают».

В начале октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что «Траст» обсуждает с Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост-банка. При этом источники агентства не объяснили, как сформировалась эта сумма.

Банк непрофильных активов «Траст» (на его расчеты долга ссылался Forbes) в 2018 году подал иск на 255 млрд руб. к семье Гуцериевых и Шишханова, а также топ-менеджерам финансовой группы «Сафмар». Предметом разбирательства стали сделки по пополнению уставного капитала Рост-Инвестиций. Бинбанк, принадлежавший Шишханову, выдал кредит Рост-банку (санировался Бинбанком) на 205 млрд руб. Затем эти деньги были направлены на пополнение уставного капитала «Рост-Инвестиций», говорится в материалах суда. «Рост-Инвестиции» списывали деньги и «перечисляли иностранным компаниям, либо направлялись на приобретение у Рост-банка и Бинбанка ликвидных активов для незамедлительной передачи этих активов иностранным компаниям». Еще 50 млрд руб., как считает «Траст», выводились через другую фирму «Рост-Капитал». «Траст» проиграл суд первой инстанции, но выиграл апелляцию.

Рост-Банк с 2014 года находился на санации у Бинбанка, а в 2015 году единоличным санатором Рост-Банка стал непосредственно Шишханов. При этом суд апелляционной инстанции установил, что Бинбанк и Рост-банк находились под контролем Шишханова, Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева.

Михаил Гуцериев был миноритарным акционером Бинбанка, Шишханов в интервью РБК говорил, что попросил его «активно заняться делами в банке» в начале 2017 года, а до этого «он никак не был вовлечен в процессы управления». Тем не менее варианта оздоровления Бинбанка и Рост-банка собственными силами им найти не удалось.

Авторы: Артем Филипенок, Павел Казарновский, Тимофей Дзядко
Теги: «Сафмар», Михаил Гуцериев
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