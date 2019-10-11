«Сафмар» Гуцериева заявила об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн

Также в «Сафмар» назвали «плодом воображения» информацию о задолженности группы в размере 170 млрд руб., «якобы возникшей после приобретения Афипского НПЗ». «В реальности это все обязательства бывших акционеров — компаний «Новый поток» и «Нефтегазиндустрия», — заявили в группе.

Комментируя заявление «Сафмар», первый заместитель главного редактора Forbes Елена Тофанюк (ее имя упомянуто среди соавторов материала) в своем Facebook написала, что «юристы его изучают».

В начале октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что «Траст» обсуждает с Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост-банка. При этом источники агентства не объяснили, как сформировалась эта сумма.

Банк непрофильных активов «Траст» (на его расчеты долга ссылался Forbes) в 2018 году подал иск на 255 млрд руб. к семье Гуцериевых и Шишханова, а также топ-менеджерам финансовой группы «Сафмар». Предметом разбирательства стали сделки по пополнению уставного капитала Рост-Инвестиций. Бинбанк, принадлежавший Шишханову, выдал кредит Рост-банку (санировался Бинбанком) на 205 млрд руб. Затем эти деньги были направлены на пополнение уставного капитала «Рост-Инвестиций», говорится в материалах суда. «Рост-Инвестиции» списывали деньги и «перечисляли иностранным компаниям, либо направлялись на приобретение у Рост-банка и Бинбанка ликвидных активов для незамедлительной передачи этих активов иностранным компаниям». Еще 50 млрд руб., как считает «Траст», выводились через другую фирму «Рост-Капитал». «Траст» проиграл суд первой инстанции, но выиграл апелляцию.

Рост-Банк с 2014 года находился на санации у Бинбанка, а в 2015 году единоличным санатором Рост-Банка стал непосредственно Шишханов. При этом суд апелляционной инстанции установил, что Бинбанк и Рост-банк находились под контролем Шишханова, Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева.

Михаил Гуцериев был миноритарным акционером Бинбанка, Шишханов в интервью РБК говорил, что попросил его «активно заняться делами в банке» в начале 2017 года, а до этого «он никак не был вовлечен в процессы управления». Тем не менее варианта оздоровления Бинбанка и Рост-банка собственными силами им найти не удалось.