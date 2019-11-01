В Нарьян-Маре задержали охранника детсада после убийства мальчика

В Ненецком автономном округе задержали охранника детского сада в Нарьян-Маре, который пустил в учреждение подозреваемого в убийстве ребенка мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Охранник является сотрудником ОП «Святогоръ», указывается в сообщении. По данным следствия, он пропустил подозреваемого в убийстве дистанционно, когда тот позвонил в домофон. Сотрудник не выходил из своей комнаты, поскольку принял мужчину за родителя одного из дошкольников.

Против охранника возбудили дело по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Убийство в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре произошло 31 октября. Пьяный мужчина проник в учреждение с ножом во время «тихого часа» и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику. Сотрудники полиции задержали его на месте преступления. Им оказался 36-летний житель Нарьян-Мара. Ранее он лечился у нарколога. По его словам, он убил мальчика из-за «заклинания из книжки». В СК сообщали, что мужчине назначат психиатрическую экспертизу.

Знакомые подозреваемого рассказали, что он давно страдал от проблем с алкоголем и приступов белой горячки.