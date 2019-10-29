Песков заявил об отсутствии у России подтверждения смерти главаря ИГ

У Москвы пока нет официального подтверждения смерти главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, у нас нет подтверждения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

О ликвидации главаря террористической организации сообщил 27 октября президент США Дональд Трамп. По его словам, аль-Багдади был ликвидирован во время спецоперации американских военных в Сирии: лидер террористов взорвал пояс смертника, когда американские военные загнали его в тоннель. Трамп также поблагодарил за помощь в организации этой операции российских военных, которые, по его словам, позволили пролететь над контролируемой ими территорией, не зная, зачем туда направляются американские военные.

В Минобороны России в ответ на это заявили, что не располагают достоверными данными об уничтожении аль-Багдади, а также указали, что зона деэскалации Идлиб, где, предположительно, был убит лидер террористов, находится под контролем у террористов другой запрещенной в России террористической организации — «Джабхат ан-Нусры» (сирийский филиал «Аль-Каиды»).



Эта организация не стала бы укрывать на своей территории представителя ИГ — главного конкурента террористической организации за контроль над этим регионом, указали в Минобороны.