Детский сад в Нарьян-Маре закроют для посещения после нападения с ножом

Детский сад в Нарьян-Маре закроют для посещения после нападения с ножом

Фото: пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где во время «тихого часа» зарезали ребенка, закроют для посещения в пятницу, 1 ноября. Об этом РБК сообщила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Наталия Сидорова.

На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки. По словам Сидоровой, с родителями погибшего мальчика работают психологи. Сегодня вице-губернатор встречалась с семьей убитого ребенка. Все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами, власти берут на себя, добавила она.

Видео: Следственный комитет РФ

Как сообщили в Следственном комитете по Архангельской области и НАО, 1 ноября будет назначена дата судебного заседания, в ходе которого будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого в убийстве ребенка.

В четверг, 31 октября, в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа проник вооруженный ножом мужчина. Поднявшись на второй этаж, он убил шестилетнего ребенка. Полиция задержала убийцу на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель. На допросе он рассказал, что совершил убийство из-за «заклинания на вечную жизнь», которое он прочитал в книге. По данным Mash, мужчина лечился с 2016 года у нарколога. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).