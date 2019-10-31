Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 12:34
Детский сад в Нарьян-Маре закроют для посещения после нападения с ножом Общество, 21:24 В Совфеде отреагировали на призыв НАТО передать полуостров Украине Политика, 21:19 Как технологии сделали курение лишним РБК Стиль и CHN, 21:10 Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северном потоком — 2» Политика, 21:08 Уволенного Медведевым генерала милиции задержали за подготовку убийства Общество, 21:00 Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным Экономика, 20:46 Помогите бизнесменам открыть свое дело. Игра РБК и HUAWEI, 20:33 Личные данные архитектурных подрядчиков мэрии Москвы попали в Сеть Политика, 20:30 Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре назначат экспертизу Общество, 20:19 Путин заявил о планах оснастить корвет «Гремящий» ракетами «Циркон» Политика, 20:17 Росимущество выставило на торги наручные часы Никиты Белых за ₽500 тыс. Общество, 20:12 Власти Белоруссии сообщили о смерти не пропущенного в Россию тигра Общество, 20:09 СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка Общество, 20:02 Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб. Финансы, 19:52
Общество ,  
0 
Детский сад в Нарьян-Маре закроют для посещения после нападения с ножом
Фото: пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где во время «тихого часа» зарезали ребенка, закроют для посещения в пятницу, 1 ноября. Об этом РБК сообщила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Наталия Сидорова.

На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки. По словам Сидоровой, с родителями погибшего мальчика работают психологи. Сегодня вице-губернатор встречалась с семьей убитого ребенка. Все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами, власти берут на себя, добавила она.

Видео: Следственный комитет РФ

Как сообщили в Следственном комитете по Архангельской области и НАО, 1 ноября будет назначена дата судебного заседания, в ходе которого будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого в убийстве ребенка.

В четверг, 31 октября, в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа проник вооруженный ножом мужчина. Поднявшись на второй этаж, он убил шестилетнего ребенка. Полиция задержала убийцу на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель. На допросе он рассказал, что совершил убийство из-за «заклинания на вечную жизнь», которое он прочитал в книге. По данным Mash, мужчина лечился с 2016 года у нарколога. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

Общество
Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре назначат экспертизу

Отец девочки из детского сада «Сказка» рассказал РБК, что о узнал произошедшей трагедии от жены. «Жена позвонила, плачет, сказала, что кто-то с ножом ворвался в садик. Я сразу поехал, забрал дочь. Она ходит в группу на этом же этаже. В ее группе дети веселились как обычно, никто ничего не слышал. В той группе детей не было, на месте работала опергруппа, оцепления не было», — сообщил он РБК. 

В регионе после нападения Росгвардия проверит все детские сады. 

Теги: Нарьян-Мар, детский сад, новости РБК
Материалы по теме
Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре назначат экспертизу
Общество
Убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter