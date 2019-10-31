Криминалисты из Москвы поедут расследовать убийство в детсад Нарьян-Мара

Криминалисты из Москвы поедут расследовать убийство в детсад Нарьян-Мара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов и психологов центрального ведомства в Нарьян-Мар, где вооруженный мужчина убил ребенка в одном из детских садов города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты из Москвы будут оказывать «практическую помощь» на месте убийства. В ведомстве также сообщили, что председатель СК взял ситуацию под личный контроль.

31 октября в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа проник вооруженный ножом мужчина. Он поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему ребенку. Как позже сообщили власти, дверь мужчине дистанционно открыл охранник. Полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве, им оказался 36-летний местный житель.