Убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник

Подозреваемый в убийстве ребенка (Фото: СК РФ)

Сотрудник охранного агентства в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, где вооруженный мужчина убил одного из детей, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Об этом сообщил РБК губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Губернатор рассказал, что, по предварительной информации, напавший на детский сад мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Цыбульский также сообщил, что отдал поручение проверить все детские учреждения автономного округа на предмет их безопасности. По его словам, семье погибшего ребенка окажут необходимую помощь и поддержку.

31 октября СМИ сообщили об убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. В управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подтвердили РБК, что мужчина нанес смертельное ранение мальчику во время тихого часа. Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался 36-летний местный житель, в момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.