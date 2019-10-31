МИД понадеялся на выполнение приказа Зеленского по отводу сил в Донбассе

Российская сторона надеется, что президент Украины Владимир Зеленский, как верховный главнокомандующий, обеспечит выполнение своего приказа по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге после встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает корреспондент РБК.

«Национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины», — заявил Лавров. Он добавил, что разведение сил «пусть не сразу и непросто», но состоялось в станице Луганской, а также началось в населенном пункте Золотое.

Договоренность о разведении сил в Золотом, станице Луганской и Петровском была достигнута более трех лет назад на саммите «нормандской четверки» в Берлине, напомнил глава МИДа. По его словам, с тех пор при режиме бывшего украинского лидера Петра Порошенко «создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество». В частности, заявил Лавров, Порошенко «выдумывал искусные причины», чтобы отодвинуть начало процесса. Однако с приходом к власти Зеленского ситуация изменилась, считает Лавров.