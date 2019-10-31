Меркель в разговоре с Зеленским поприветствовала начало разведения сил

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает офис украинского лидера.

Главной темой разговора стала подготовка к предстоящему саммиту в «нормандском формате». Зеленский рассказал о текущей ситуации на Донбассе и отметил, что для Украины важна поддержка ФРГ.

Меркель, в свою очередь, позитивно оценила прогресс, достигнутый в разведении сил на линии соприкосновения в городе Золотое. Канцлер также выразила надежду, что по истечении семи дней тишины разведение сил произойдет и вблизи Петровского.

Стороны обменялись взглядами по поводу транзита российского газа на фоне прошедших трехсторонних консультаций с представителями Украины, России и ЕС 28 октября в Брюсселе. Зеленский и Меркель отметили необходимость скорейшего соглашения по этому вопросу.

29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что в Луганской области около города Золотое началось разведение сил и средств. По его словам, процесс происходил на участках, обговоренных на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.