В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

Президент Украины накануне пообщался с добровольческими отрядами в Донбассе, которые выступают против разведения сил. Разговор получился эмоциональным, глава государства потребовал от них вывезти оружие из региона

Владимир Зеленский (в центре) в Донбассе (Фото: president.gov.ua)

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Кстати, оружие — которого вчера якобы «не было» — сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого», — сообщил Тимошенко.

Информацию о вывозе оружия добровольцев из Золотого подтвердил и заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает «Интерфакс-Украина». Троян добавил, что сейчас в районе подготовки к разведению войск в Донбассе, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Президент Украины прибыл в расположенный на линии соприкосновения населенный пункт Золотое 26 октября. Там он встретился с представителями местных добровольческих отрядов. Разговор касался необходимости разведения сил, на что добровольцы попытались поспорить с Зеленским. Президент в свою очередь потребовал вывезти оружие из региона. Добровольцы в ответ говорили, что оружия у них нет. «Нам зайти оружие забрать что ли?» — прервал его в определенный момент Зеленский. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: «Оружие уберите». А ты меня не переводи на акции [протеста]», — сказал Зеленский.