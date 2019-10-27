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В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса
Президент Украины накануне пообщался с добровольческими отрядами в Донбассе, которые выступают против разведения сил. Разговор получился эмоциональным, глава государства потребовал от них вывезти оружие из региона
Владимир Зеленский (в центре) в Донбассе (Фото: president.gov.ua)

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Кстати, оружие — которого вчера якобы «не было» — сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого», — сообщил Тимошенко.

Информацию о вывозе оружия добровольцев из Золотого подтвердил и заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает «Интерфакс-Украина». Троян добавил, что сейчас в районе подготовки к разведению войск в Донбассе, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Политика
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

Президент Украины прибыл в расположенный на линии соприкосновения населенный пункт Золотое 26 октября. Там он встретился с представителями местных добровольческих отрядов. Разговор касался необходимости разведения сил, на что добровольцы попытались поспорить с Зеленским. Президент в свою очередь потребовал вывезти оружие из региона. Добровольцы в ответ говорили, что оружия у них нет. «Нам зайти оружие забрать что ли?» — прервал его в определенный момент Зеленский. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: «Оружие уберите». А ты меня не переводи на акции [протеста]», — сказал Зеленский.

Разведение сил в Донбассе было запланировано на 7 октября. Договоренность об этом была достигнута на встерче Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Однако разведения пока так и не случилось. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в срыве договоренностей. Президент России Владимир Путин говорил, что президент Украины «не может обеспечить» разведение сил. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — отмечал Путин.
 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский
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