В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.

«Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, о подготовке к разведению сил можно будет говорить, когда Зеленский «заставит подразделения выполнять собственные приказы». Он напомнил, что разведение войск является важной частью подготовки к саммиту в «нормандском формате».

26 октября Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое, который находится на линии соприкосновения. В ходе разговора с президентом представители добровольческих отрядов попытались с ним поспорить: Зеленский потребовал вывезти оружие из региона, а добровольцы говорили, что его у них нет. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: «Оружие уберите», — сказал Зеленский. Позднее его офис сообщил, что украинская полиция вывезла оружие, о котором шла речь.