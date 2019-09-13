Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума»

Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает «РИА Новости». По ее словам, процедура пройдет в ускоренном режиме без клинических исследований.

В середине августа матери детей-инвалидов направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в стране противоэпилептическими лекарствами. В сентябре стало известно, что правительство выделит деньги для закупки таких препаратов. Московский эндокринный завод назначили оператором поставок (МЭЗ).

Скворцова 5 сентября заявила, что МЭЗ уже закупил 10 тыс. упаковок противоэпилептического «Фризиума». По ее словам, потребность в препарате испытывают 3 тыс. детей. Министр пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» в России.