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«Дело 27 июля» ,  
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Суд заочно арестовал фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

Басманный суд Москвы заочно арестовал бежавшего за границу фигуранта «дела 27 июля» программиста Айдара Губайдулина. Об этом РБК сообщили в суде.

Как сообщили в пресс-службе, суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал Губайдулину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

26-летнего Губайдулина задержали в августе 2019 года Он подозревается в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, программист бросил в полицейского пластиковую бутылку, но не попал. В середине сентября задержанного выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

17 октября стало известно, что Губайдулин уехал из России. Следователь не разрешал ему выезжать за границу. Сам же программист написал в Facebook, что в ближайшие годы не собирается возвращаться.

По словам подозреваемого, он покинул Россию из опасений за свое будущее. Ранее программист не планировал уезжать — но, пояснял он, вынудили новые задержания фигурантов «дела 27 июля» и отказы в апелляциях другим подследственным. 29 октября Губайдулин был объявлен в международный розыск.

Начиная с середины июля в столице проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Часть митингов не были согласованными. После несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полиции.

Теги: несанкционированная акция, арест, суд, новости РБК, протесты
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