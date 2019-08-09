В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках

В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках

В Москве задержали еще двоих подозреваемых по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Об этом сообщается на сайте СК.

Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Губайдулину уже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Беглец, который до этого был объявлен в розыск, доставлен в СК для проведения следственных действий. Следователи собираются ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Как сообщил РБК адвокат Губайдулина Максим Пашков, 8 августа его подзащитного доставили в Следственный комитет после проведения у него обыска. «Был допрошен в качестве подозреваемого, потом ему было незамедлительно на автомате предъявлено обвинение — участие в массовых беспорядках, и он отправлен в изолятор временного содержания», — сказал Пашков. Он добавил, что Губайдулин не признает вину.