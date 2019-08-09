В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,25 EUR Бирж. 73,06 +0,34 Brent 57,69 +0,28% USD Нал. 65,63 64,85 EUR Нал. 73,50 72,64 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1186 +0,0006 BTC/USD Бирж. 11 961,00 -94,00 IMOEX 2 694,03 -0,10% RTSI 1 299,50 -0,33% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $43 (+28,7%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
AMD $43 (+28,7%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
Здоровье дороже всего: как тренд на ЗОЖ влияет на продуктовый ретейл Pro, 11:25 Полиция пообещала пресекать несогласованные акции в Москве 10 августа Общество, 11:23 Агент анонсировал переход Луки Джорджевича в «Локомотив» Спорт, 11:22 Тест ноутбука на выживание: раскаленный песок, тряска и пыль РБК и ASUS, 11:19 Почему Bitcoin можно использовать как долгосрочную инвестицию Крипто, 11:16 «Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках Бизнес, 11:13 Каким получился фильм «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино Стиль, 11:12 В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках Общество, 11:07 В России решили ввести национальный стандарт для школьной формы Общество, 11:04 Синоптик сообщил о везении Москвы из-за маршрута атмосферного фронта Общество, 11:02 Beijing, Rila и Balkan: какие советские легковушки выпускали за границей Авто, 10:45 10 красивых квартир в Санкт-Петербурге для аренды Недвижимость, 10:41 В Турции на оружейном складе на границе с Сирией произошли взрывы Общество, 10:32 10 неочевидных привычек, которые ускоряют старение кожи Pink, 10:31
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках

В Москве задержали еще двоих подозреваемых по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Об этом сообщается на сайте СК.

Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Губайдулину уже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Беглец, который до этого был объявлен в розыск, доставлен в СК для проведения следственных действий. Следователи собираются ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Как сообщил РБК адвокат Губайдулина Максим Пашков, 8 августа его подзащитного доставили в Следственный комитет после проведения у него обыска. «Был допрошен в качестве подозреваемого, потом ему было незамедлительно на автомате предъявлено обвинение — участие в массовых беспорядках, и он отправлен в изолятор временного содержания», — сказал Пашков. Он добавил, что Губайдулин не признает вину.

Общество
Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

По данным СК, всего были задержаны 12 фигурантов дела.

На несогласованной акции 27 июля в Москве задержали, по официальным данным, 1074 человека, по информации «ОВД-Инфо», 1373 человек. СК завел уголовное дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Теги: Следственный комитет, задержания, новости РБК
Материалы по теме
Яшина вновь арестовали за организацию акции 14 июля
Общество
Приставы насчитали ₽26 млн долгов у задержанных на акции 27 июля в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter