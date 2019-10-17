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«Дело 27 июля» ,  
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Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее. Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию Meduza.

По словам Губайдулина, ранее он не планировал покидать страну, однако последние события — такие как задержание четырех новых фигурантов «дела 27 июля», суд над Константином Котовым, отказ в апелляции Егору Жукову и Самариддину Раджабову — «не оставили ему выбора». Он также добавил, что будет «гораздо полезнее для страны на свободе» за границей, нежели в российской тюрьме.

Губайдулин находился под подпиской о невыезде, следователь не давал ему разрешения на отъезд из России. Он не стал уточнять, в какую страну он переехал и способ выезда. По словам Губайдулина, он никогда не был политическим активистом, а участие в митингах объяснил стремлением выразить свою гражданскую позицию.

Общество
Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России

Губайдулина задержали в начале августа. Следствие считает, что на состоявшемся 27 июля митинге в Москве он бросил «бутылку с неустановленной жидкостью» в полицейского, но не попал в него. Сам он заявлял, что бутылка была пустой, а свой поступок объяснил «эмоциональным всплеском» из-за грубого задержания другого участника митинга.

С середины июля в Москве проходили акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму, часть из которых не была согласованной. После акции СК возбудил дело о массовых беспорядках и несколько дел о насилии в отношении представителей власти.

Теги: уголовное дело, протесты, эмиграция
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