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Brexit ,  
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ЕС окончательно утвердил отсрочку Brexit на три месяца

Страны Евросоюза поддержали решение продлить сроки выхода Великобритании из ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, новая отсрочка может стать последней.

Изначально планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года, однако из-за разногласий об условиях Brexit между правительством и парламентом, сроки сдвинули на 31 октября. Из-за споров с законодателями премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку и ее место занял Борис Джонсон.

Джонсон выступал за выход из ЕС в назначенные сроки вне зависимости от того, успеют ли парламентарии к этому моменту утвердить условия Brexit. Однако законодатели приняли билль, обязывающий премьера просить отсрочки. После этого Джонсон потребовал провести досрочные выборы. 28 октября премьер согласился на отсрочку Brexit.

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На следующий день палата общин британского парламента без проведения формального голосования утвердила во втором чтении законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря. Против досрочных выборов выступили всего несколько человек, после чего документ был принят, отмечает The Guardian. По британскому законодательству, для окончательного утверждения, документ должен пройти через третье чтение в палате общин, после чего его направят на голосование в палату лордов.

Предложение премьер-министра Джонсона о досрочных выборах рассматривалось и накануне, 28 октября, однако тогда его поддержали только 299 парламентариев при необходимых 434 голосах. При этом против документа проголосовали 70 человек (в основном лейбористы). Однако 29 октября стало известно, что лейбористы изменили свою позицию, их лидер Джереми Корбин объявил, что поддержит проведение досрочных выборов. Такое решение он объяснил тем, что выход Великобритании из ЕС без сделки больше не рассматривается.

Теги: Brexit, отсрочка, Великобритания
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