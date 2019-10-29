ЕС окончательно утвердил отсрочку Brexit на три месяца

Страны Евросоюза поддержали решение продлить сроки выхода Великобритании из ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, новая отсрочка может стать последней.

Изначально планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года, однако из-за разногласий об условиях Brexit между правительством и парламентом, сроки сдвинули на 31 октября. Из-за споров с законодателями премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку и ее место занял Борис Джонсон.

Джонсон выступал за выход из ЕС в назначенные сроки вне зависимости от того, успеют ли парламентарии к этому моменту утвердить условия Brexit. Однако законодатели приняли билль, обязывающий премьера просить отсрочки. После этого Джонсон потребовал провести досрочные выборы. 28 октября премьер согласился на отсрочку Brexit.