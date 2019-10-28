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Джонсон согласился перенести Brexit на три месяца
В письме главе Евросовета Дональду Туску премьер-министр выразил свое формальное согласие, однако отметил, что такое вынужденное решение вредит британской демократии
Борис Джонсон (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял предложение Евросоюза о переносе Brexit до 31 января 2020 года. Об этом говорится в его письме главе Евросовета Дональду Туску, которое опубликовала канцелярия премьера.

«Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года <...> у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие на эту отсрочку», — написал Джонсон.

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Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца

При этом он добавил, что это «нежелаемое» продление вредит британской демократии. Джонсон отметил, что хотел бы, чтобы британский парламент как можно скорее одобрил вариант соглашения по Brexit. При этом он выразил «серьезные опасения, что этот парламент никогда этого не сделает, пока у него есть возможность все перенести». В связи с этим премьер сообщил Туску о стремлении организовать новые выборы в декабре, а также выразил надежду, что «сложный период» в отношениях ЕС и Британии останется позади.

19 октября британский парламент принял поправку, которая обязывает Джонсона попросить ЕС о новой отсрочке по Brexit. Премьер-министр выступает против переноса, который, по его мнению, только ухудшает ситуацию, и анонсировал возможное проведение досрочных парламентских выборов. Данную инициативу Джонсона парламент в понедельник отверг.

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Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте

Перенос Brexit на 31 января 2020 года лидеры стран ЕС одобрили 28 октября.

Автор: Артём Губенко
Теги: Борис Джонсон, Brexit, Евросоюз
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