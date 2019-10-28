Палата общин вновь отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах

Палата общин британского парламента не поддержала предложение провести досрочные выборы. С такой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из Европейского союза.

За соответствующую инициативу выступили 299 депутатов (из 650), против — 70. Однако, в соответствии с британскими законами, чтобы провести досрочные выборы правительство должно получить поддержку двух третей палаты общин (434 депутата).

Джонсон уже дважды пытался добиться проведения выборов — 4 и 9 сентября. Обе попытки закончились безрезультатно.

За соответствующую инициативу выступили 299 депутатов (из 650), против — 70. Однако, в соответствии с британскими законами, чтобы провести досрочные выборы правительство должно получить поддержку двух третей палаты общин (434 депутата).