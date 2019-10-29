Кремль выразил надежду на урегулирование в Сирии после запуска комитета

Кремль выразил надежду на урегулирование в Сирии после запуска комитета

В Кремле надеются, что начало работы Конституционного комитета Сирии станет первым шагом реального процесса политического урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, насколько велики шансы добиться реального распределения власти, Песков сказал: «На это невозможно ответить. Он соберется только первый раз».

Пресс-секретарь президента России пожелал участникам заседания продуктивной и конструктивной работы, а также выразил надежду, что это будет хорошим началом для «реального процесса политического урегулирования».

Конституционный комитет Сирии под эгидой ООН соберется в конце октября в Женеве и начнет выработку послевоенного устройства страны, церемония открытия запланирована на 30 октября. В Кремле ранее назвали первый сбор комитета «позитивным результатом».