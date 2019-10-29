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Кремль выразил надежду на урегулирование в Сирии после запуска комитета

В Кремле надеются, что начало работы Конституционного комитета Сирии станет первым шагом реального процесса политического урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, насколько велики шансы добиться реального распределения власти, Песков сказал: «На это невозможно ответить. Он соберется только первый раз».

Пресс-секретарь президента России пожелал участникам заседания продуктивной и конструктивной работы, а также выразил надежду, что это будет хорошим началом для «реального процесса политического урегулирования».

Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Конституционный комитет Сирии под эгидой ООН соберется в конце октября в Женеве и начнет выработку послевоенного устройства страны, церемония открытия запланирована на 30 октября. В Кремле ранее назвали первый сбор комитета «позитивным результатом».

Кризисная ситуация в Сирии сложилась после того, как 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке страны против «террористических» формирований курдов. 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи, где подписали совместный меморандум по Сирии.

После переговоров Эрдоган заявил о прекращении военных действий, курдским формированиям было дано пять дней, чтобы покинуть пограничную зону, после чего Россия и Турция начнут патрулирование.
 


 

Теги: Кремль, конституция, комитет, Сирия
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