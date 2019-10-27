Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Firat со ссылкой на официальное заявление СДС.

Указывается, что решение было принято после «обстоятельных обсуждений с Россией».

«Призываем Российскую Федерацию исполнить свои собственные обязательства и создать основу для конструктивного диалога между автономной администрацией курдов и правительством в Дамаске», — также говорится в тексте.

Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября. Согласно ему Турция прекращает наступление, под ее контролем остается ранее занятая территория. На отвод курдских формирований из зоны конфликта было выделено пять дней, содействие этому оказывает российская военная полиция и сирийская армия.