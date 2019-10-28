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Пентагон пообещал ответить силой на попытку захвата месторождений в Сирии

Соединенные Штаты будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и применят силу, если кто-то попытается их захватить. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая на брифинге, трансляция которого велась на телеканале C-Span.

«США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда [главарь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ] аль-Багдади был жив, эти месторождения являлись источником финансирования ИГ, поддерживая его операции», — сказал Эспер. Он отметил, что США «серьезно ответят любым силам, которые будут им угрожать». По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты также не намерены допускать на месторождения и военных России и Сирии. Цель американских военных состоит в том, чтобы данными месторождениями могли пользоваться союзные им курдские «Демократические силы Сирии» (SDF), добавил Эспер.

24 октября президент США Дональд Трамп заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере Сирии, а Вашингтон позднее решит, что делать с этой территорией. По его словам, часть этих месторождений ранее контролировали боевики ИГ, пока США «не завоевали их с помощью курдов». Через три дня американский лидер сообщил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в сирийском Идлибе.

Минобороны России, в свою очередь, опубликовало снимки космической разведки, назвав их доказательством того, что США отслеживают добычу нефти на территории Сирии. В ведомстве заявили, что изображения свидетельствуют о том, что американская сторона занималась контрабандой нефти и ранее, до разгрома ИГ.

Теги: Пентагон, месторождение, нефть
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