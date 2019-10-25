Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана

Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход выполнения решений по Сирии, достигнутых в ходе переговоров российского и турецкого лидеров, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РБК.

По его словам, «очевидно», что ситуация не может стать идеальной «в одночасье». «Происходит развертывания наших сил и средств и сил и средств сирийских пограничников, что само по себе является позитивным фактором», — сказал Песков. Он добавил, что это говорит о том, что «в русле достигнутых договоренностей ведется конкретная работа».

Он также заявил, что начало и первый сбор Конституционного комитета по Сирии под эгидой ООН — это «уже позитивный результат и важный шаг на длинном пути политического урегулирования».

«Никто не носит розовые очки. Путь будет длинным и очень сложным», — добавил он.