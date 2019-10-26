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Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи. Российский лидер заявил, что принятые после встречи с турецким коллегой решения учитывают интересы всех сторон, а также способствуют восстановлению территориальной целостности и суверенитета Сирии.

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Президент Франции положительно оценил достигнутые российской и турецкой стороной договоренности, отмечается в сообщении Кремля. Лидеры двух государств выразили общее мнение, что меры, предусмотренные согласованным с Эрдоганом меморандумом, являются хорошей основой для стабилизации ситуации в Заевфратье, а также поспособствуют урегулированию сирийского кризиса.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию, направленную против «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористическими. Затем Турция договорилась с США приостановить операцию, а после переговоров Путина и Эрдогана Анкара прекратила военные действия.

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Сирия, Турция
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