Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи. Российский лидер заявил, что принятые после встречи с турецким коллегой решения учитывают интересы всех сторон, а также способствуют восстановлению территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Президент Франции положительно оценил достигнутые российской и турецкой стороной договоренности, отмечается в сообщении Кремля. Лидеры двух государств выразили общее мнение, что меры, предусмотренные согласованным с Эрдоганом меморандумом, являются хорошей основой для стабилизации ситуации в Заевфратье, а также поспособствуют урегулированию сирийского кризиса.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию, направленную против «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористическими. Затем Турция договорилась с США приостановить операцию, а после переговоров Путина и Эрдогана Анкара прекратила военные действия.