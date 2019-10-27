Сирийские курды сообщили о проведении «успешной исторической операции»

Курдский генерал Мазлум Абди, командующий формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщил в своем Twitter о проведении «успешной и исторической» операции.

По данным Reuters, сообщение Абди связано со сведениями о ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Командующий «Сирийскими демократическими силами» отметил, что своим успехом операция обязана «совместной работе» курдских формирований и американской разведки.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США сообщил о проведении спецоперации по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщил Newsweek источник в Пентагоне, решение провести операцию было принято после появления сведений о том, что главарь боевиков скрывается на территории сирийской провинции Идлиб. Позже телеканал CNN показал видеозапись, предположительно, сделанную в районе проведения спецоперации. На записи, сделанной в ночное время, вдалеке видны взрывы, слышны крики, раздаются отдельные выстрелы.