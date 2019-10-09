Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину

В Конгрессе посчитали опасным выход США из договора об Открытом небе. Там посчитали, что это поставит под удар в том числе Украину

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Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением. Роберт Менендес и Джек Рид из комитета Сената по внешней политике, а также члены Палаты представителей Эллиот Энджел и Адам Смит заявили, что такой шаг станет еще одним подарком администрации Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину, сообщает агентство Reuters.

«Договор об Открытом небе – важнейший элемент системы безопасности. Выход из него станет еще одним ударом для региональной стабильности и может негативно сказаться на безопасности Украины», - говорится в письме.

Договор об Открытом небе, подписанный в 1992 году, позволяет его участникам проводить согласованные полеты над военными объектами. Республиканцы ранее обвиняли Москву в нарушении его основных принципов.

В Кремле, комментируя возможный выход США из соглашения, призвали осторожно относиться к сообщениям СМИ на эту тему и дождаться официальных заявлений.

В прошлом году начальник центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны России Сергей Рыжков рассказал, что власти США отказались допускать новый российский самолет Ту-214ОН к наблюдательным полетам над территорией страны. Разрешение в итоге было получено в сентябре 2018 года.



