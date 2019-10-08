МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу

МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу

МИД России считает Договор по открытому небу (ДОН) важным инструментом для обеспечения европейской безопасности, Россия привержена выполнению обязательств в рамках этого соглашения, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на заявление американского конгрессмена Элиота Энгеля, который без уточнения источников информации заявил, что администрация президента Дональда Трампа собирается выйти из ДОН.

«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует», — пояснила ситуацию Захарова.

Она отметила, что Россия проявляет «максимальную гибкость» для сохранения договора. В качестве примера Захарова привела согласие Москвы снять запрет на полеты в зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, который США считали нарушением договора.