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МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу

МИД России считает Договор по открытому небу (ДОН) важным инструментом для обеспечения европейской безопасности, Россия привержена выполнению обязательств в рамках этого соглашения, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на заявление американского конгрессмена Элиота Энгеля, который без уточнения источников информации заявил, что администрация президента Дональда Трампа собирается выйти из ДОН.

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«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует», — пояснила ситуацию Захарова.

Она отметила, что Россия проявляет «максимальную гибкость» для сохранения договора. В качестве примера Захарова привела согласие Москвы снять запрет на полеты в зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, который США считали нарушением договора.

Договор по открытому небу — международное соглашение, которое позволяет странам-участницам проводить над другими государствами наблюдательные полеты для контроля исполнения военных соглашений. Документ подписали несколько десятков стран, в том числе Россия, США и страны ЕС. Последний полет в соответствии с договором Россия провела над США в конце сентября.

Теги: Мария Захарова, Договор по открытому небу, США, новости РБК
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