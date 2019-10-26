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Политика ,  
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Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»
В заявлении указывается, что события вокруг Украины доказывают необходимость сохранения этого рычага давления на Россию
Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе». В заявлении, которое опубликовано на странице Меркли, указывается, что данный документ является важным способом дипломатического давления на Россию.

По мнению сенаторов, вместо выхода из соглашения администрации Трампа необходимо внимательно следить за тем, чтобы Россия полностью выполняла условия договора. «Российская незаконная аннексия Крыма, военное вмешательство на востоке Украины, атака на украинские корабли в Черном море только подчеркивают необходимость сохранения соглашения», - говорится в заявлении.

Как считают авторы обращения, выход из договора об «Открытом небе» только навредит союзникам США.

В начале октября похожее заявлениевыпускали и члены Палаты представителей Роберт Менендес, Эллиот Энджел и Адам Смит, к которым присоединился сенатор Джек Рид. Тогда они называли возможный выход из соглашения об «Открытом небе» «подарком президенту России Владимиру Путину».

В июне комитет палаты представителей по вооруженным силам уже представил законопроект, запрещающий США выходить из соглашения. В качестве исключения обозначалось обвинение России в нарушении договора.

Договор об открытом небе, подписанный в 1992 году, позволяет его участникам проводить согласованные полеты над военными объектами. Республиканцы ранее обвиняли Москву в нарушении его основных принципов.

В российском МИДе в начале октября отметили, что Москва привержена выполнению всех обязательств соглашения, а также проявляет «максимальную гибкость» для сохранения договора. В качестве примера в ведомстве привели снятие запрета на полеты вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией.


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: «открытое небо»
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