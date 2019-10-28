Шнуров рассказал о реакции группы «Ленинград» на решение о роспуске

Шнуров рассказал о реакции группы «Ленинград» на решение о роспуске

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что участники группы «Ленинград» рады роспуску. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию», — ответил он на вопрос, как отнеслась группа к решению об окончании своих гастролей и роспуску.

Шнуров также сказал, что сам «ни капли» не чувствует ответственности за распад «Ленинграда».

Ранее в интервью РБК музыкант пояснил, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива продиктовано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как «музыка застоя». При этом Шнуров не исключил, что в будущем может вновь собрать группу «Ленинград».



