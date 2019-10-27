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Шнуров попытался списать географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что пытался списать ответы на географическом диктанте у российского министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает «РИА Новости».

О том, чем закончилась эта попытка, лидер группы «Ленинград» не рассказал журналистам. Шнуров принимает участие в диктанте впервые.

Ежегодный Географический диктант в 2019 году прошел на площадке Московского университета. Впервые мероприятие проводилось в 2015 году, за пять лет в диктанте приняли участие около миллиона человек. В этом году проверить свои познания в области географии пришли министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также артисты и участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Теги: Сергей Шнуров, Сергей Шойгу, географический диктант
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