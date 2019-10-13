Шнуров заявил о непонимании культуры деятелями искусства в России

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что решил войти в совет при комитете Госдумы по культуре из-за того, что российские деятели культуры не понимают в этой сфере. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Я пошел, потому что, во-первых, мне показалось, что те люди, которые у нас занимаются такой сложной на самом деле темой, как русская культура, они не очень понимают, что это такое», — сказал артист, добавив, что ему в совете «самое место».

По мнению Шнурова, в совете «сидят уже отснявшие свое режиссеры» и «отыгравшие свое актеры», которые преследуют свои «корыстные» или «мировоззренческие интересы». Однако они не являются представителями всей культуры России, считает музыкант. «Россия — немножко больше. И вообще мир — больше», — подчеркнул он.

Шнуров в интервью признался, что до того, как началась его музыкальная карьера, он хотел стать искусствоведом.

В конце февраля Сергей Шнуров вошел в состав совета комитета Госдумы по культуре. Одним из первых его предложений в рамках парламентской работы стало упразднение Министерства культуры.