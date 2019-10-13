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Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что после завершения гастрольной деятельности у него появится время на чтение книг. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал он.

Шнуров добавил, что он всегда знает, чем заниматься. Музыкант отметил, что при этом не будет давать концерты.

Технологии и медиа
Шнуров стал ведущим «Форта Боярд» после возвращения шоу на российское ТВ

По словам Шнурова, он не хотел бы, чтобы его коллектив уходил со сцены так же долго, как Алла Пугачева, передает «Росбалт». Артист отметил, что не считает, он уходит на пике популярности.

12 октября в Санкт-Петербурге прошел прощальный концерт группы «Ленинград». Он собрал более 67 тыс. человек.

В конце марта Шнуров заявил, что предстоящий тур станет последним для группы «Ленинград». Как он пояснил РБК, это решение связано с тем, что «эпоха застоя закончилась», а коллектив создавался для музыки застоя. Шнуров также отмечал, что планирует продолжить заниматься живописью.

В начале июля музыкант стал ведущим телеигры «Форт Боярд» на СТС. Съемки шоу проходят во Франции. 

Теги: Сергей Шнуров, «Ленинград», концерт
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