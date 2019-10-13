Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда»

Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что после завершения гастрольной деятельности у него появится время на чтение книг. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал он.

Шнуров добавил, что он всегда знает, чем заниматься. Музыкант отметил, что при этом не будет давать концерты.

По словам Шнурова, он не хотел бы, чтобы его коллектив уходил со сцены так же долго, как Алла Пугачева, передает «Росбалт». Артист отметил, что не считает, он уходит на пике популярности.